Magazin 4x4 - Das Allrad Magazin Allradler der Zukunft D 2015

Mitsubishi hat seit über 40 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Elektroantrieben. Dieses Know-How nutzen die Japaner, um 2013 das erste Plug-in Hybrid SUV der Welt zu präsentieren: den Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander. Zwei Jahre später spendieren die Japaner dem Strom-SUV eine optische Frischzellenkur. Wir testen das Fahrzeug mit dem fortschrittlichen Antrieb auf der Straße und im Gelände. Aber auch immer mehr deutsche Hersteller, wie Audi und BMW, setzten auf Strom statt Sprit. Allradler der Zukunft in 4x4 - das Allrad Magazin.