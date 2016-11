Motorvision.TV 03:25 bis 03:55 Dokumentation Made in.... Entstehung des VW California 2016 Stereo 16:9 Merken Der VW Bulli Twar eins der Symbole des Deutschen Wirtschaftswunders. Seit 1956 läuft der beliebte Transporter in Hannover Stöcken vom Band. 14.500 Menschen sind hier aktuell für Volkswagen beschäftigt. Ein kleiner Teil, eine Mannschaft von 200 Frauen und Männern, kreiert Reiseträume: Der VW California Camping-Bus wird in einer Spezialfabrik unweit des Stammwerks gebaut. Die Produktion hat sich seit Eröffnung 2004 auf 60 Fahrzeuge pro Tag fast verdoppelt. MADE IN GERMANY zeigt die Entstehung des beliebten Reisemobils. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Made in Germany