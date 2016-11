Motorvision.TV 13:20 bis 13:45 Dokumentation Car History Ford Mustang D 2012 Stereo 16:9 Merken Er ist die Ikone der Sportcoupes- und Cabrios, kein anderes Auto vermittelt so sehr das Lebensgefühl der 60ger-Jahre, der Ford Mustang. Mit einer außergewöhnlichen, markanten Form und starken Motoren fährt der Mustang sich von Anfang an in die Herzen seiner Millionen Fans. Car History zeigt die Geschichte des Ford Mustang mit vielen historischen Aufnahmen vom ersten Prototypen über den 64er-Klassiker bis zum neuesten Mustang Shelby mit über 500PS. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Car History