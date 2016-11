Spiegel Geschichte 21:00 bis 21:45 Dokumentation Die letzten 24 Stunden von... Nicole Brown Simpson CDN 2007 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 13: Am 12. Juni 1994 wurde Nicole Brown Simpson, Ex-Ehefrau des einstigen American-Football-Stars O.J. Simpson, zusammen mit ihrem Freund Ronald Goldman in ihrem Haus in Los Angeles ermordet aufgefunden. Ihr tragischer Tod führte zu einem der meist umstrittenen und diskutierten Gerichtsverfahren in der US-amerikanischen Geschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Final 24 Altersempfehlung: ab 12