Spiegel Geschichte 19:20 bis 20:15 Dokumentation Jerusalem - eine Biographie Die Geschichte der Gründung GB 2011 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Der britische Historiker Simon Sebag Montefiore erzählt, wie die einzigartige Stadt Jerusalem entstand und warum sie eine so hohe Bedeutung für die jüdische, christliche und islamische Religion innehat. Dabei zeigt sich, wie Heiligtum entsteht und wie es sich im Laufe der Geschichtsschreibung angepasst hat: vom Bau des Salomonischen Tempels, der Geburt Jesu Christi bis zur Vertreibung der Juden aus Jerusalem durch die Römer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Simon Sebag Montefiore Originaltitel: Jerusalem: The Making of a Holy City Regie: Tom Sheahan Drehbuch: Simon Sebag Montefiore Kamera: Tom Sheahan Musik: Carl Harms