Spiegel Geschichte 09:05 bis 09:55 Dokumentation Unbekannte Helden Die Codeknacker GB 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Diese Chiffriermaschine schlug ein neues Kapitel in der Geschichte der Verschlüsselungstechniken auf. Die ursprünglich für Geschäftskorrespondenz entwickelte Maschine wurde von der deutschen Wehrmacht übernommen und perfektioniert. Seit 1928 waren die Funksprüche des deutschen Heeres nicht zu knacken - bis eine Gruppe junger polnischer Mathematiker einen genialen Weg fand, sämtliche theoretisch möglichen Positionen der drei in der Maschine verwendeten Walzen über Gleichungen zu errechnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unsung Heroes