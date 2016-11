RTL Crime 23:30 bis 00:15 Abenteuerserie Sindbad Heimkehr GB 2012 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 7: Sindbad und seine Begleiter besuchen ihre Familien in Basra. Doch bei der Rückkehr gerät die Besatzung der Providence in große Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elliot Knight (Sinbad) Marama Corlett (Rina) Elliot Cowan (Gunnar) Estella Daniels (Nala) Junix Inocian (Cook) Dimitri Leonidas (Anwar) Naveen Andrews (Lord Akbari) Originaltitel: Sindbad Regie: Andy Wilson Drehbuch: Neil Biswas, Jack Lothian Musik: Christian Henson Altersempfehlung: ab 12