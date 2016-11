RTL Crime 17:10 bis 17:55 Actionserie The Glades Süchtig nach Liebe USA 2011 16:9 Dolby Digital Merken 2. Staffel, Folge 7: Der haitianische Arzt Dr. Pierre Toussaint wird in einem Striplokal mit einer Überdosis des Schmerzmittels Oxycodon ermordet. Toussaint war Leiter eines Schmerztherapiezentrums mit dubiosem Ruf. Offenbar kamen viele Süchtige nur dorthin, um sich Schmerzmittel zu holen. Ist jemand hinter die unmoralischen Geschäfte des Arztes gekommen? Oder wollte sein Chef, Dr. Grant, Toussaint beiseiteschaffen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Passmore (Jim Longworth) Kiele Sanchez (Callie Cargill) Carlos Gómez (Carlos Sanchez) Jordan Wall (Daniel Green) Michelle Hurd (Colleen Manus) Richard Burgi (Dr. William Grant) Natailia Cigliuti (Detective Sam Harper) Originaltitel: The Glades Regie: Jeremiah Chechik Drehbuch: Tom Garrigus, Clifton Campbell Kamera: Jaime Reynoso Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12