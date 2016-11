RTL Crime 15:00 bis 15:40 Actionserie Arrow Unter Brüdern USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken Bei einem riskanten Arrow-Einsatz wird Diggle mit der schmerzlichen Wahrheit konfrontiert, dass sein Bruder Andy noch lebt und er sich Damien Darhk und der HYVE angeschlossen hat. Das Arrow-Team will Andy entführen, weil sie vermuten, dass dieser von Darhk einer Gehirnwäsche unterzogen worden ist. Nach einer riskanten Operation gelingt das Vorhaben, doch Andy zeigt sich alles andere als kooperativ. Bei Thea kehrt indes das Verlangen zu töten zurück. Bei einer direkten Konfrontation mit Damien Darhk geschieht dann jedoch Erstaunliches: Er kann Thea nichts anhaben und verliert in ihrer Gegenwart seine magischen Kräfte, während Thea plötzlich ihren Drang, zu töten verliert. Oliver treibt unterdessen seine Wahlkampagne voran und verkündet, den finsteren Mächten Star Citys die Stirn zu bieten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen/Green Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance/Black Canary) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen/Speedy) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) John Barrowman (Malcolm Merlyn) Paul Blackthorne (Quentin Lance) Originaltitel: Arrow Regie: James Bamford Drehbuch: Speed Weed, Keto Shimizu Kamera: Gordon Verheul Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12