RTL Crime 12:40 bis 13:30 Actionserie Das A-Team George, der Cowboy USA 1986 Stereo 1. Staffel, Folge 16: Durch ein Missverständnis transportiert Face statt des Country-Sängers "Cowboy-George" den Popstar Boy George zu einem Konzert für Pipeline-Arbeiter. Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Dirk Benedict (Templeton "Faceman" Peck) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdoc) Mr. T (B.A. Baracus) Boy George (Himself) L.Q. Jones (Chuck Danford) Taylor Lacher (Miller) Originaltitel: The A-Team Regie: Tony Mordente Drehbuch: Stephen J. Cannell Kamera: Frank E. Johnson Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 6