RTL Crime 08:55 bis 09:40 Actionserie The Glades Folge: 17 Keine Ehrensache USA 2011 16:9 Dolby Digital Merken 2. Staffel, Folge 4: Als die Highway Patrol einen Wagen stoppt, der mit über 200 km/h unterwegs ist, staunt sie nicht schlecht: Am Steuer sitzt das 12-jährige Mädchen Shaz. Und im Kofferraum liegt die Leiche des NASCAR-Mechanikers Cole Hunter. Shaz' Vater Sandy ist ein Kollege Coles und arbeitet für Rennfahrer Trey Lancer und dessen Mutter Georgia. Shaz' große Schwester Charlene ist schwanger und Jim ahnt sofort, dass das Kind von Cole ist. Mit der Zeit kommen immer mehr Verwicklungen beider Familien heraus: So hat Cole einst Treys Vater Zane zu einem Strandrennen überredet, bei dem dieser starb. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Passmore (Jim Longworth) Kiele Sanchez (Callie Cargill) Carlos Gómez (Carlos Sanchez) Jordan Wall (Daniel Green) Michelle Hurd (Colleen Manus) Uriah Shelton (Jeff Cargill) Clayne Crawford (Ray Cargill) Originaltitel: The Glades Regie: Jonathan Frakes Drehbuch: Elle Johnson Kamera: Lloyd Ahern Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12

