Junior 11:25 bis 11:45 Trickserie Die Abenteuer von Chuck & seinen Freunden Bürgermeister Chuck USA, CDN 2011 Stereo 16:9 Der Bürgermeister verteilt auf dem Rastplatz Plakate, auf denn er für den großen Stadtreinigungstag wirbt. Chuck ist von dem Beruf des Bürgermeisters begeistert. Er möchte auch gerne allen helfen. So ernennt ihn der Bürgermeister zum Junior-Bürgermeister für einen Tag. Henris Vater Smasher hat eine Aufgabe für Chuck und seine Freunde Henri, Diego und Ralfi. Sie sollen eine alte Garage fachgerecht abreißen. Dazu schlägt er ihnen vor, sich zuerst einen genauen Plan zu machen, bevor sie beginnen. Doch Chuck hält das für unnötig. Also stürzen sich die Jungs mit Begeisterung in die Arbeit. Originaltitel: The Adventures of Chuck & Friends Altersempfehlung: ab 6