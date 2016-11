Junior 09:25 bis 09:40 Trickserie Vipo entdeckt die Welt Betty wird entführt ISR 2007 Stereo 16:9 Merken Kaum sind die drei Freunde in Venedig am Markusplatz angekommen, findet Betty Spaß daran, die Tauben zu ärgern. Diese finden das gar nicht lustig und entführen Betty. Für Vipo und Henry ist die Sightseeing-Tour beendet. Sie müssen das "Lösegeld" auftreiben, das der Mafiaboss der Tauben für Bettys Freilassung fordert. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: VIPO - Adventures of the Flying Dog Musik: Nir Gedasi, Niv Golan

