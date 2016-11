Heimatkanal 20:15 bis 21:45 Heimatfilm Das alte Försterhaus D 1956 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Helga Imhoff ist hauptberuflich Werbechefin in einem erfolgreichen Musikverlag. Nach einer Fahrt ins Blaue, auf der sie mit dem Orchester Max Greger unterwegs ist, landet sie im alten Försterhaus. Paul Kramer, ein Bekannter Helgas, ist dort der Wirt. Er muss ihr eingestehen, dass sein Haus völlig verschuldet ist und die Zukunft völlig ungewiss. Da schmiedet Helga unternehmerische Pläne, um das Försterhaus zu retten, bringt sich damit aber selbst unversehens in große Schwierigkeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Klinger (Paul Kramer) Anita Gutwell (Helga Imhoff) Ulli von Berg (Frank) Trude Hesterberg (Emilie Kramer) Joseph Egger (Josef Kramer) Ursula Herking (Ursel Zander) Fritz Wagner (Direktor Hardt) Originaltitel: Das alte Försterhaus Regie: Harald Philipp Drehbuch: Harald Philipp, Werner P. Zibaso Kamera: Herbert Thallmayer Musik: Klaus Ogermann