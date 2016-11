Heimatkanal 15:15 bis 16:55 Heimatfilm Die Försterchristel D 1962 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Kaiser Franz Joseph von Österreich wird von der pflichtbewussten Förstertochter Christel irrtümlich für einen Wilderer gehalten und zu einem Tag Haft verdonnert - was den Kaiser amüsiert, denn so kann er die liebreizende junge Frau besser kennen lernen. Schließlich verliebt er sich sogar in sie. Auch Christel ist sehr angetan von dem Unbekannten, doch ihr Herz gehört dem stolzen Schlossverwalter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sabine Sinjen (Christel, gen. Försterchristel) Peter Weck (Kaiser Franz Joseph) Gerlinde Locker (Ilona) Sieghardt Rupp (Franz Földessy aka Rittmeister Franz Koltai) Doris Kirchner (Gräfin Elisabeth Paalen) Wolf Albach-Retty (Graf Paalen) Rudolf Vogel (Oberhofmeister) Originaltitel: Die Försterchristel Regie: Franz Josef Gottlieb Drehbuch: Fritz Böttger, Janne Furch Kamera: Dieter Wedekind Musik: Gerhard Buchbinder, Jarno Buchbinder Altersempfehlung: ab 6