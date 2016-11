BR Fernsehen 03:35 bis 04:05 Magazin Stationen Meins, deins oder unsers? Teilen heute D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Heutzutage wird immer mehr geteilt: Autos, Musik, Wohnungen und Sofas. Es stellt sich jedoch die Frage, ob das wirklich solidarisch ist, und ob das aus reiner Nächstenliebe oder für eine sozialere Welt getan wird. So wie der Heilige Sankt Martin von Tours, der vor 1.700 Jahren bekanntlich seinen Soldatenmantel geteilt und die Hälfte einem Bettler gegeben hat. Die Mantelteilung wird bis heute in vielen Gemeinden nachgespielt. Spielerisch lernen Kinder, dass Teilen überlebenswichtig sein kann, und dass es nicht nur den Beschenkten glücklich macht. Und doch fällt das Hergeben oft schwer. In "STATIONEN" wird anlässlich des Martinstags nachgefragt, was Teilen im ursprünglichen Sinn des Heiligen Martin bedeutet, heutiges "Mantelteilen" wird gezeigt und es wird sich mit der modernen Kultur des Teilens und Tauschens auseinandergesetzt. Religion erleben - der Name "STATIONEN" ist Programm. Ob Stationen einer persönlichen Entwicklung oder Stationen des Kirchenjahrs, die Feste anderer Religionen oder Stationen des Lebens: In der Sendung wird nachgefragt, wie Menschen denken und glauben und es wird den Zuschauern ermöglicht, Religion (mit) zu erleben und ihre eigene Orientierung in einer komplizierten Welt zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Benedikt Schregle Originaltitel: Stationen