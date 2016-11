BR Fernsehen 20:15 bis 21:00 Diskussion Jetzt red i Trotz Vollbeschäftigung - Angst vor Altersarmut D 2016 2016-11-09 04:05 Stereo Untertitel 16:9 Merken Nach der jüngsten Statistik ist die Arbeitslosenquote zum ersten Mal seit 1999 in allen Regierungsbezirken unter 4 Prozent gefallen. Das ist einerseits ein Grund zum Jubeln über Vollbeschäftigung, andererseits ist die Zahl der prekären Arbeitsverhältnisse auf knapp 40 Prozent gewachsen. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. Geringverdiener können nur wenig zu ihrer Rente beitragen und sind so von Altersarmut bedroht. Die Bundesregierung versucht mit einem neuen Konzept dagegen zu steuern. Kernpunkte dabei sind die private Vorsorge und Betriebsrenten, die die das Armutsrisiko verringern sollen. Doch das reiche nicht, mahnen die Wirtschaftsweisen. Sie fordern ein Renteneintrittsalter mit 71 Jahren. Ist das der Weisheit letzter Schluss? Im mittelfränkischen Zirndorf, wo aufgrund einiger Firmenpleiten die Menschen gelernt haben, den Euro zwei Mal umzudrehen, diskutiert "jetzt red i" mit Bürgern und Politikern u.a. darüber, ob das derzeit diskutierte Rentenkonzept ausreichend ist, und ob die Jüngeren die Zeche zahlen müssen. Wie kann die Kluft zwischen Arm und Reich verringert werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tilmann Schöberl, Franziska Storz Originaltitel: Jetzt red i