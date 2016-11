BR Fernsehen 11:15 bis 12:00 Dokumentation Länder-Menschen-Abenteuer Chile - Die Vulkanreiter D 2012 Stereo 16:9 Live TV Merken In den südchilenischen Anden: Fünf Reiter mit zehn Pferden wagen sich an die Überquerung des gletscherbedeckten Kraters des Vulkans Sollipulli auf 2.300 Meter Höhe. Berichtet wird auch über Familien aus dem Volk der Mapuche, den Ureinwohnern dieser Gegend. Der Riese, den sie bezwingen wollen, liegt in den südchilenischen Anden: der gletscherbedeckte Krater des Vulkans Sollipulli auf 2.300 Meter Höhe. Der Krater hat einen Durchmesser von vier Kilometern, die Eisschicht ist sechshundert Meter dick. Fünf Reiter mit zehn Pferden wagen sich an die Überquerung. Es soll ein extremes Abenteuer für Mensch und Tier werden. "Denn zu Pferd hat es bisher noch keiner geschafft", sagt Mathias Boss, der früher KFZ-Mechaniker in Frankfurt am Main war. Heute führt er Touristen zu Pferd über die Anden und durch Vulkankrater. Der Sollipulli aber ist etwas für Experten, die neue Herausforderungen suchen. Gespannt sitzt Mathias Boss im Sattel, neben Mathias Boss reiten der deutsche Gletscherspezialist Hans Saler, der argentinische Gaucho Hernán Cipriani und der chilenische Huaso Luís Orias. Mathias Boss lebt mit seiner chilenischen Frau und zwei Kindern in einer der schönsten Landschaften Chiles, im Seengebiet von Nordpatagonien, der sogenannten "Schweiz Südamerikas", mit Flüssen vor der Haustür und einem Feuer speienden Vulkan im Hinterhof, mit wunderschönen Seen und den ältesten Bäumen der Welt, den Araukarien. Die Farm der Familie Boss hat für die Nachbarn in der Gegend vieles verändert. Sie beteiligt die Einheimischen aus dem Volk der Mapuche am Tourismus als Lieferanten von Käse, Honig und anderen Lebensmitteln und als Führer durch ihre alte Kultur. So werden die Touren im Sattel von Chile nach Argentinien, durch die Urwälder der zweitausendjährigen Araukarien, auch zu einem Ritt in eine geheimnisvolle uralte Welt voller Überraschungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Länder - Menschen - Abenteuer Regie: Lourdes Picareta