Nashorn, Zebra & Co Zoogeschichten aus München Steinalt und fit wie ein Turnschuh D 2016

Panzernashorn Rapti bekommt von Inka Fußbalsam. Denn so eine Schwangerschaft ist zwar schön, aber manchmal auch ganz schön anstrengend. Inka probiert bei Rapti was Neues aus. Pandadame Miu ist fit wie ein Turnschuh, aber ihr Mann Ying nicht. Die Bewegungen dieses Kleinen Pandas sind schon fast greisenhaft. Tierärztin Christine schaut nach dem Rentner. Helmut und Annette haben im Eisbärenrevier reichlich aufgetischt. Da lassen sich Giovanna und ihre Kinder nicht lange bitten. Denn ob in freier Natur oder im Zoo: Ohne Winterspeck fühlt sich ein Bär einfach nicht wohl. Die Sonne lacht: Schöner könnte das Wetter für die Erdmännchen nun wirklich nicht sein. Wenn es nur nicht so langweilig wäre! Na, da kommt Niels ja wie gerufen. Wo sich die neuen Stachelschweinfrauen am wohlsten fühlen, warum Waldrappe richtige "Nestbau-Messis" sind und viele andere Geschichten aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn sehen die Zuschauer in dieser Folge von "Nashorn, Zebra & Co.".