WDR 11:05 bis 11:55 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Tiergeschichten aus dem Tierpark Hellabrunn Eine Elefantengeburt im Tierpark D 2012 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Eine Sensation: Felix Heidinger und Jens-Uwe Heins sind mit der Kamera genau bei der Geburt eines kleinen Elefanten dabei! Die Mähnenrobben können es kaum erwarten: Tierpfleger Frank Staatsmann hat ihnen den Außenpool geputzt und jetzt wollen die Tiere jeder möglichst schnell zum Baden in der frischen Luft. Bei den Damhirschen gibt es Nachwuchs, aber wo haben sich die Kleinen versteckt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.