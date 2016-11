Sky Bundesliga 11:30 bis 13:30 Fußball Fußball: 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf - Dynamo Dresden, 12. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Der Glücksgöttin Fortuna machte Düsseldorf beim 1:0 in Berlin alle Ehre. Gegen über weite Strecken der Partie überlegene Unioner feierte "F95" den zweiten Auswärtsdreier und Mittelfeldmotor Kaan Ayhan gab zu: "Das Spiel mit dem Ball war nicht gut. Aber gegen den Ball und von der Einstellung her war es eines unserer besten Saisonspiele." Faszinierend, wie ein Sieg den Blick trüben kann. Die mit Abstand beste zweite Hälfte der Saison zeigte Dynamo beim 3:2-Triumph gegen den Spitzenreiter Braunschweig. Dresden drehte dank eines Hattricks von Stürmer Stefan Kutschke ein 0:2. "Ich muss mich selbst zwicken", so der 27-Jährige, "das Match hat gezeigt, welch brutale M In Google-Kalender eintragen Bildergalerie