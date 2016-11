Sky Sport 2 04:00 bis 06:00 Fußball Fußball: DFB-Pokal 1. FC Köln - 1899 Hoffenheim, 2. Hauptrunde, Mittwoch D Stereo 16:9 HDTV Merken Endlich wieder zu Hause! Nach 14 Begegnungen in der Fremde darf der 1. FC Köln erstmals wieder im eigenen Wohnzimmer ein Pokalspiel austragen. Die letzte Heimpartie fand vor rund sechs Jahren im Dezember 2010 gegen Duisburg statt (1:2). Diesmal zu Gast: 1899 Hoffenheim. "Wir freuen uns, dass wir seit langem mal ein Heimspiel bekommen haben", sagte FC-Coach Peter Stöger nach der Auslosung. "Es ist natürlich ein schweres Los gegen einen Bundesligisten, aber wir wollen nicht jammern und sind alle froh, vor vollem Haus im Rheinenergie-Stadion zu spielen." Zuletzt gab es diese Pokal-Begegnung in der zweiten Runde 2011. Damals hatte der "Effzeh" bei der TSG mit 1:2 das Nachsehen. Kom. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie