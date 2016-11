RTS Un 15:00 bis 16:50 Sonstiges J'ai tué ma meilleure amie USA 2015 Merken Shane et Heather accouchent en même temps et deviennent rapidement les meilleures amies du monde. Les années passant, leur relation connaît des hauts et des bas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katrina Bowden (Shane Riley) Blake Michael (Chase) Olivia Crocicchia (Heather Thomas) Annabel Barrett (Jade) Kim Baptiste (Detective Lund) Gerald Brodin (Ken Lachan) Wes Cannon (Connor Savage) Originaltitel: I Killed My BFF Regie: Seth Jarrett Drehbuch: Danny Abel, Blake Berris