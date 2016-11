RTS Un 05:00 bis 08:15 Sonstiges Emission spéciale élections américaines Présidentielles américaines: la RTS sur le pont de l'aube à l'aube Stereo Merken C'est dans la nuit du 8 au 9 novembre que sortira des urnes le nom du prochain président des Etats-Unis d'Amérique. La RTS, son homologue belge, la RTBF, et TV5MONDE unissent leurs forces mercredi 9 novembre de 5h du matin à 8h15 pour une émission spéciale présentée par Malika Nedir, Mohamed Kaci (TV5MONDE) et l'éditorialiste Willy Vandervorst (RTBF). Au programme : un point régulier sur les résultats, des duplex avec les correspondants de la RTS et de la RTBF aux Etats-Unis ainsi qu'à Berne, Moscou, Montréal et Mexico, des invités plateaux et des reportages. Le même jour, éditions spéciales du 12h45 et du 19h30 avec des invités, des reportages et de nouveaux duplex de nos correspondants spéciaux aux Etats-Unis : Madeleine Brot, Pierre Gobet, Sébastien Faure et Marc Allgover. Enfin dès 20h15, Esther Mamarbachi pose la question des conséquences de ce scrutin, avec comme invités : Evelyne Joslain, spécialiste de la droite américaine, membre des Republicans Overseas, a notamment écrit " Trump pour le meilleur et pour le pire " (2016) Micheline Calmy-Rey, ancienne présidente de la Confédération et ancienne ministre des affaires étrangères. In Google-Kalender eintragen