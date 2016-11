ONE 04:55 bis 06:00 Dokumentation Die Verführungskünstler D 2013 2016-11-10 08:45 Live TV Merken Auch das Verführen von Frauen ist erlernbar: Das verspricht 'Pick-up - Die Kunst der Verführung', eine kommerziell erfolgreiche Bewegung, die in den USA entstand und längst auch in Deutschland erfolgreich ist. Gabriel, Robert und Sebastian möchten gerne daran glauben. Bislang ohne nennenswerten Erfolg bei den Frauen, sind sie nun fest entschlossen, daran etwas zu ändern. Sie melden sich bei "Pick-up" an und arbeiten sich eifrig durch die 'Bedienungsanleitung', die ihnen präsentiert wird. Der Film von Johanna Bentz begleitet drei junge Männer in der deutschen 'Pick-up'-Szene bei ihren Versuchen, die Kunst der Verführung zu erlernen und erfolgreich anzuwenden. Gabriel, Robert und Sebastian erleiden bei dem Versuch, Frauen kennen zu lernen und von ihnen als Mann positiv wahrgenommen zu werden, immer wieder Rückschläge. Ihre Zweifel an den kalkulierten Strategien des 'Pick-up'-Systems nehmen zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Verführungskünstler Regie: Johanna Bentz Drehbuch: Johanna Bentz Kamera: Jonas Römmig