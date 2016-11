ONE 20:15 bis 21:00 SciFi-Serie Doctor Who Der Hausmeister GB 2014 2016-11-09 02:20 Stereo 16:9 Merken Als die Coal Hill Schule von schrecklichen Ereignissen bedroht wird, entschließt sich der Doktor zu einem Undercover-Einsatz. Der Skovox Blitzer ist bereit, die ganze Menschheit auszulöschen. Und was noch schlimmer ist: Danny Pink und der Doktor können jeden Moment aufeinandertreffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Capaldi (The Doctor) Jenna Coleman (Clara) Samuel Anderson (Danny) Ellis George (Courtney Woods) Edward Harrison (Adrian) Nigel Betts (Mr. Armitage) Andy Gillies (CSO Matthew) Originaltitel: Doctor Who Regie: Paul Murphy Drehbuch: Gareth Roberts, Steven Moffat Kamera: Mark Waters Altersempfehlung: ab 12