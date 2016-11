ONE 19:05 bis 20:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 142 D 2006 Stereo Live TV Merken Unter dem Einfluss seiner Sinnestäuschung schlägt Alexander Robert nieder. Laura bringt Alexander daraufhin zu Dr. Löwenstein. Der rät zur Ruhe und macht Alexander klar, dass er bis auf weiteres nicht in die Geschäftsführung des Fürstenhofes zurückkehren darf. Am Abend versucht Katharina, Alexander zu verführen, doch eine weitere Bewusstseinsstörung macht die Annäherung zunichte. Alexander sucht Entspannung und bittet seinen Vater, mit ihm eine Bergwanderung zu unternehmen. Werner aber ist bereits mit Charlotte für ein gemeinsames Wochenende verabredet... Natalie und Xaver glauben jeweils, ihre Liebe füreinander sei einseitig. Übermannt von ihren Gefühlen küssen sich die beiden vor aller Augen in der Lobby. Ausgerechnet Katharina wird Zeugin davon und stellt Natalie zur Rede. Als diese uneinsichtig reagiert, setzt Katharina ihr die Pistole auf die Brust: Entweder Natalie oder Xaver muss den Fürstenhof verlassen. Alfons ist wenig begeistert über die einsame Arbeit, die er sich aufgehalst hat. Doch zu einem Banktermin zwecks Umschuldung muss Viola ihn begleiten. Als die beiden zurückkommen, wähnt Viola sich so gut wie gerettet, denn die Bank bietet einen Kredit, mit dem Viola alle Schulden tilgen kann - jedoch mit einem Haken: Jemand müsste als Bürge für Viola einstehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Lorenzo Patané (Robert Saalfeld) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Jan van Weyde (Xaver Steindl) Isabella Jantz (Marie Sonnbichler) Judith Hildebrandt (Tanja Liebertz) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Alexander Wiedl, Dieter Schlotterbeck Drehbuch: Sabine Neumann