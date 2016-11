ONE 11:00 bis 11:30 Magazin Stilbruch Das Kulturmagazin Susanne Juhnke: "Was bleibt, ist die Liebe" / Neil MacGregor - der britische Kunsthistoriker / US-Comedians haben die Wahl D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Susanne Juhnke: "Was bleibt, ist die Liebe": In ihrem Buch "Was bleibt, ist die Liebe" bschreibt Susanne Juhnke, wie sie ihren Mann Harald Juhnke an das Vergessen verlor. Er litt an Alzheimer und starb 2005. Neil MacGregor - der britische Kunsthistoriker: Neil MacGregor, Gründungsintendant des Humboldtforums, erklärt seine Pläne für die Gestaltung des rekonstruierten Hohenzollenschlosses. Stilbruch hat den britischen Kunsthistoriker getroffen. US-Comedians haben die Wahl: In Berlin gibt es eine bedeutende englischsprachige Comedy-Szene. Viele dieser Stand-Up Spezialisten kommen aus den USA. Wir haben einige von Ihnen besucht und nach ihrem Blick auf die Präsidentschaftswahlen in Amerika gefragt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Petra Gute Originaltitel: Stilbruch