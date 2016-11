Zee.One 20:15 bis 22:25 Drama Vom Schicksal verbunden IND 2006 Nach einer Vorlage von Nagesh Kukunoor, Mir Ali Husain 20 40 60 80 100 Merken Zwei Frauen, vom Schicksal unter grausamen Umständen zusammengeführt: Die junge Zeenat, eine Muslimin, folgt ihrem Mann Amir nach Saudi-Arabien, wo er eine erfolgsversprechende neue Arbeitsstelle antreten wird. Meera hingegen bleibt einsam in Indien zurück, als ihr Mann Shankar ebenfalls in das Königreich auswandert. Monatlich schickt er seinen Eltern und Meera Geld. Doch plötzlich bricht der stets gute Kontakt zu Shankar ab. Da erhält die verzweifelte Meera die tragische Nachricht, ihr Mann sei bei einem Streit mit seinem Mitbewohner vom Balkon gestürzt und umgekommen. Schlagartig ändert sich Meeras Leben von Grund auf: In schwarz gekleidet, muss die junge Witwe aller Lebensfreude entsagen. Die einzige Gelegenheit, bei der sie das Haus verlassen darf, ist der Besuch des Tempels. Dort lernt sie eines Tages Zeenat kennen, die ebenfalls von ihrem Mann getrennt wurde. Die Freundschaft zu Zeenat ist der einzige Lichtblick in Meeras Leben. Daher bricht für Meera eine Welt zusammen, als sie den wahren Grund für Zeenats Anwesenheit herausfindet: Zeenats Mann Amir ist besagter Mitbewohner, der Shankars Unfall verursacht haben soll. Nach saudischem Recht ist Amir des Todes - es sei denn, die Angehörigen des Opfers erklären schriftlich, dass sie dem Täter vergeben. Zutiefst verletzt, wütend und erniedrigt bricht Meera allen Kontakt zu ihrer vermeintlichen Freundin ab. Wird nun auch Zeenat ihren Ehemann verlieren? Für ihre schonungslose Darstellung der zerrissenen Meera erhielt Hauptdarstellerin Ayesha Takia mehrere Auszeichnungen. Gemeinsam mit ihrer Co-Darstellerin Gul Panag wurde ihr unter anderem der Kritiker-Preis der Zee Cine Awards verliehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ayesha Takia (Meera) Shreyas Talpade (Behroopiya) Gul Panag (Zeenat Fatima) Girish Karnad (Randhir Singh) Prateeksha Lonkar (Gowri Singh) Rushad Rana (Amir Khan) Anirudh Jaykar (Shankar Singh) Originaltitel: Dor Regie: Nagesh Kukunoor Drehbuch: Nagesh Kukunoor Kamera: Sudeep Chatterjee Musik: Salim Merchant, Suleiman Merchant Altersempfehlung: ab 12