Die Sendereihe "Das gesunde Dutzend" bündelt die Erfahrungen unserer Gesundheitsredaktion "rbb PRAXIS" und gibt jeweils 12 verschiedene Tipps zu Themen wie Fitness, Abnehmen, Schlaflosigkeit oder Erkältungen. Prominente kommentieren die einzelnen Vorschläge und reichern sie mit eigenen Erlebnissen an. Mediziner ordnen ein, erläutern Risiken und Nebenwirkungen. So entstehen jeweils unterhaltsame 45 Minuten mit sehr konkretem Nutzwert. Wenn die Nase läuft, der Hals kratzt und der Kopf dröhnt, fühlt sich jeder schlapp, matt und richtig krank. Deshalb ist die beste Erkältung die, die gar nicht erst ausbricht. Dafür muss das Immunsystem stark und abwehrbereit sein. Doch was hilft, wenn der Infekt da ist? Wadenwickel oder Hühnerbrühe, Kräutertee oder doch Schmerzmittel? Die Redaktion der "rbb PRAXIS" hat 12 Mittel gegen Erkältungen gesammelt und lässt sie unterhaltsam und kompetent von Prominenten und Medizinern bewerten.