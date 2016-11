RBB 10:40 bis 12:10 Familiensaga Utta Danella - Der blaue Vogel D 2001 Nach dem gleichnamigen Roman von Utta Danella 2016-11-09 00:35 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Magnus Kamphoven hat vor vielen Jahren seine Frau aus Eifersucht erschossen und sitzt seitdem in Haft. Seine Tochter Christine ist inzwischen auf dem großväterlichen Gut Breedenkamp zu einer jungen Frau herangewachsen. Liebevoll kümmert sie sich um ihre jüngere Halbschwester Mara, von deren Existenz Christine lange Zeit nichts ahnte. Als Christine und Mara sich in denselben Mann verlieben, kommt es zu heftigen Spannungen zwischen den Halbschwestern. "Der blaue Vogel" ist ein prachtvoll ausgestattetes und gefühlvoll inszeniertes, großes Familienmelodram nach dem gleichnamigen Erfolgsroman von Utta Danella. Mit Dietmar Schönherr, Annett Renneberg, Gerd Silberbauer und Wolfgang Völz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Annett Renneberg (Christine Kamphoven) Dietmar Schönherr (Jon Kamphoven) Jenny-Marie Muck (Winnie Henning) Alexandra Schiffer (Mara Kamphoven) Oliver Bootz (Gerhard Ehlers) Timothy Peach (Oliver Jensen) Daniel Friedrich (Julian Jablonka) Originaltitel: Utta Danella: Der blaue Vogel Regie: Dietmar Klein Drehbuch: Christiane Sadlo Kamera: Thomas Etzold Musik: Robert Schulte-Hemming, Jens Langbein