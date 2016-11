TLC 22:00 bis 23:00 Dokusoap Der Coroner - Fälle der Rechtsmedizin Die Sprache der Toten USA 2015 Merken Nach einem Abend mit Freunden ist Clara Johnson auf dem Weg nach Hause, als sie von einem Unbekannten überfallen wird. Der brutale Kerl schlägt die 39-Jährige mit einer Bierflasche, bedroht sie mit dem Messer und vergewaltigt sie. Dann droht er, sie zu töten, so wie er die anderen Mädchen vor ihr umgebracht hat. Clara hat Glück im Unglück, denn der Täter wird vor Vollendung des Verbrechens gestört. Gerichtsmediziner Graham Hetrick und sein Team machen sich sofort auf die Suche nach weiteren Opfern und graben schließlich eine riesige Mülldeponie um. Nach langer Suche fördern die Experten einige Knochen zutage, die ein unglaubliches Verbrechen offenbaren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Coroner: I Speak for the Dead