TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap My Giant Life - Die Welt von oben Die große Liebe ist keine kleine Sache USA 2014 Merken Colleen ist Single - und genau daran will sie endlich etwas ändern. Doch als sie ihr Online-Date zum Bowling trifft, stellt sich heraus, dass der potentielle Traumtyp wiedermal eine herbe Enttäuschung ist. Nancy hat ebenfalls Männerprobleme. Denn ohne einen passenden Jungen an ihrer Seite kann die über zwei Meter große Schülerin unmöglich mit zum Abschlussball ihrer Freunde. Besser läuft es in Sachen Liebe für Haleigh: Freund Bryan nimmt seinen ganzen Mut zusammen und stellt seiner "hohen Maid" die Frage aller Fragen. Jetzt muss nur noch der Schwiegervater in spe seinen Segen erteilen... oder nicht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Giant Life