TLC 19:15 bis 20:15 Dokusoap Gypsy Sisters Alles kommt anders als geplant GB 2013 Merken Mama Lottie Mae Stanley, die in zahlreichen US-Bundesstaaten als Bank-Betrügerin unterwegs war, wird nach neun Jahren begnadigt und aus dem Gefängnis entlassen. Kaum in Freiheit, will sie das Zepter sofort an sich reißen, strenge Regeln aufstellen und Tochter Mellie unter die Fittiche nehmen: Alkohol und Tattoos sind ab sofort verboten. Mellie nimmt sich vor, die Wünsche ihrer Mutter zu respektieren - bis diese sich in ihre Beziehung zu Robbie einmischt. Auch Tochter Nettie ist verletzt, weil Lottie keinerlei Dankbarkeit zeigt, dass sie sich all die Jahre um ihre kleine Schwester gekümmert hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Gypsy Sisters