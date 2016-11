TLC 17:25 bis 18:20 Dokusoap Alle meine Frauen Die dunkle Seite der Polygamie USA 2012 Merken Drei Teenager der Patchworkfamilie Brown fahren in ihre alte Heimat Utah, um für die Organisation "Holding out Help" zu arbeiten. Diese hilft missbrauchten Frauen und Männern, aus polygamen Gemeinschaften auszusteigen und in speziellen Schutzeinrichtungen Unterschlupf zu finden. Aspyn, Logan und Madison treffen vier Polygamisten, die auf der Flucht sind und den berüchtigten Sekten FLDS und The Kingstons für immer den Rücken kehren wollen. Kody und seine Frauen sehen das Engagement ihrer Kinder jedoch mit gemischten Gefühlen und befürchten, dass auch Vorurteile gegen ihre Art des polygamen Zusammenlebens aufkommen werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kody Brown (Himself) Originaltitel: Sister Wives