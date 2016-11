TLC 11:25 bis 11:55 Dokusoap Lost & Sold Where are Your Pants? CDN 2014 Merken Schnäppchenjäger Lou setzt im kanadischen Mississauga sein Pokerface auf, um die Konkurrenz zu täuschen. Der Schnäppchenjäger hat es auf der Fundsachenauktion auf eine Randsteinmaschine abgesehen, die beim Straßenbau zum Einsatz kommt. Doch die Sache lohnt sich nur dann, wenn er das Arbeitsgerät zu einem günstigen Preis ergattert. Stripper-Accessoires sind dagegen so gar nicht nach seinem Geschmack. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lost & Sold