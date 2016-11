TLC 07:00 bis 07:45 Dokusoap Mein Mann zieht mich an Bye Bye Countrylook GB 2012 Merken Tom und Lou sind seit sechs Jahren ein Paar und haben die meiste Zeit in der Großstadt gelebt. Doch dann musste Tom aufs Land ziehen, um den Bauernhof seiner Familie zu übernehmen. Partygirl Lou folgte ihm zwangsläufig und änderte in der neuen Umgebung sehr schnell ihr Outfit: vom City-Look zum Landfrauen-Stil. Tom hasst Lous Country-Klamotten und möchte seine hübsche Verlobte wieder so wie früher sehen. Nachdem er ihre übergroßen Strickpullis, Jacken und Leggings geschreddert hat, zieht der Landwirt los, um Lou neu einzukleiden. Problem dabei: Tom weiß anscheinend nicht, dass seine Verlobte bunte Blumenmuster nicht ausstehen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Your Style in His Hands