VOX 23:10 bis 00:15 Mysteryserie Weinberg D 2015 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Ein Mann wacht ohne Kenntnis seiner Identität im Hang eines Weinberges auf und entdeckt die Leiche einer jungen Frau. Im Dorf trifft er die vermeintlich Tote jedoch lebendig an. Hat er sich den Mord also nur eingebildet? Doch nur kurze Zeit später wird die Leiche der Weinkönigin Sophia tatsächlich genau auf die Art und Weise gefunden, wie sie der Unbekannte zuvor gesehen hatte. Dies ruft das Interesse der Polizei auf den Plan und der Unbekannte gerät unter Verdacht. Verzweifelt wendet er sich an eine im Dorf lebende Psychologin. Da er den Bewohnern von Kaltenzelll mit all ihren unheimlichen Eigenarten nicht über den Weg traut, macht er sich selbst auf die Suche nach dem Mörder. Bei seinen Recherchen kommt er nach und nach hinter die dunkelsten Geheimnisse der Dorfbewohner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Friedrich Mücke (Der Held) Arved Birnbaum (Bürgermeister Zepter) Antje Traue (Hanna Zepter) Sinha Melina Gierke (Sophia Finck) Jonah Rausch (Adrian Donatius) Ronald Kukulies (Gerd Finck) Christina Große (Katharina Finck) Originaltitel: Weinberg Regie: Till Franzen, Jan Martin Scharf Drehbuch: Jan Martin Scharf, Arne Nolting, Philipp G. Steffens Kamera: Timo Moritz Musik: Christopher Colaço, Philipp Schaeper Altersempfehlung: ab 12

