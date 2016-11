VOX 21:15 bis 22:10 Krimiserie Rizzoli & Isles Du bist nicht allein USA 2014 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Nach dem letzten Einsatz liegt Jane im Krankenhaus und sie erreicht eine schreckliche Nachricht: Durch die schweren Verletzungen verlor sie ihr Baby. Bei Mauras neuem Fall wird eine mumifizierte Leiche in einem Weinkeller gefunden. Maura erkennt schnell, dass die Frau vergiftet wurde und offensichtlich schon seit mehreren Jahren verstorben ist. Sie lebte scheinbar sehr einsam, denn niemand bemerkte ihren Tod. Zunächst wird ihr Gärtner verdächtigt. Er gibt zu, dass er sie im Keller fand, doch er verschwieg dies, um weiterhin bezahlt zu werden. Allerdings beteuert er, sie nicht umgebracht zu haben. Jane kümmert sich indes um die junge Tasha, der sie bei ihrem letzten Fall das Leben rettete. Sie sucht nach einer Lösung, damit das obdachlose Mädchen nicht in ein Heim abgeschoben wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura Isles) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Bruce McGill (Det. Vince Korsak) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Jaz Sinclair (Tasha Williams) Idara Victor (Nina Holiday) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Michael Katleman Drehbuch: Janet Tamaro, Ken Hanes, Tess Gerritsen Kamera: Peter B. Kowalski Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12