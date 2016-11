VOX 20:15 bis 21:15 Krimiserie Rizzoli & Isles Ins Gras gebissen USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein bewaffneter Raubüberfall auf einen Coffee-Shop beschäftigt das Team rund um Jane Rizzoli und Maura Isles in ihrem neuesten Fall. Einer der beiden Täter wird bei dem Raubversuch getötet, der Besitzer des Geschäftes und ein Wachmann verletzt. Da die Ermittler hinter der Tat eine ganze Reihe gut organisierter Überfälle vermuten, gibt es eine Möglichkeit, die Täter auf frischer Tat zu ertappen. Korsak, getarnt als Marihuana-Verkäufer und dem undercover eingesetzten Team, gelingt es tatsächlich, zwei Täter zu stellen. Doch diese geben an, den vorherigen Überfall nicht begangen zu haben. Hat sich der Besitzer des Coffee-Shops in gefährliche Geschäfte verstrickt oder trachtete ihm jemand anderes nach dem Leben? Währenddessen versucht das Team weiterhin fieberhaft Janes Stalker, und somit den Drahtzieher von Mauras Entführung, zu fassen. Jane gibt sich stark, doch die Situation, dass der Stalker auch vor ihr nahestehenden Personen nicht Halt macht, belastet sie zunehmend. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura Isles) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Idara Victor (Nina Holiday) Bruce McGill (Vince Korsak) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Adam Sinclair (Kent Drake) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Norman Buckley Drehbuch: Russ Grant Kamera: Frank Perl Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 16