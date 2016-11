SWR 23:30 bis 01:05 Dokumentation Schnee von gestern D, ISR 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken In dem bewegenden Dokumentarfilm "Schnee von gestern" werden die Folgen einer Entscheidung im Jahre 1945 aufgearbeitet. Zwei Familien, in Deutschland und Israel, die über Jahre nicht voneinander wussten, weisen sehr viele Parallelen auf. Die Kinder leiden unter dem Schweigen ihrer Eltern und die Enkel sind auf der Suche nach ihrer Identität. Getrieben von den Geheimnissen der Familie, machen sie sich unabhängig voneinander auf die Suche und der Verdacht wächst, dass Michla und Feivke sich zwar für das Leben, aber trotzdem jeden Tag aufs Neue gegen ein Treffen entschieden haben. Durch die persönliche Herangehensweise aus der Perspektive der dritten Generation bekommt der Zuschauer den Eindruck, bei der Suche nach den familiären Wurzeln und Geheimnissen direkt dabei zu sein. Doch "Schnee von gestern" ist nicht nur ein Film über die Vergangenheit, sondern vor allem ein Porträt der Familie heute und ihrer Auseinandersetzung mit dem was war. Yael Reuveny ist die Enkelin von Michla Schwarz und zeigt, dass Familiengeschichte vererbt werden kann und wie zwei Familien nach Jahrzehnten wieder zu einer werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yael Reuveny (Herself, also narrator) Etty Reuveny (Herself) Shaul Reuveny (Himself) Oded Reuveny (Himself, Yael Reuveny's brother) Uwe Schwarz (Himself) Barbara Kummer (Herself) Stephan Kummer (Himself) Originaltitel: Farewell, Herr Schwarz Regie: Yael Reuveny Drehbuch: Yael Reuveny Musik: Volker Bertelmann

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 154 Min. stern TV

Magazin

RTL 22:15 bis 00:00

Seit 79 Min. Ausnahmezustand

Actionfilm

kabel eins 22:45 bis 00:50

Seit 49 Min. Chemo

Drama

3sat 22:55 bis 00:30

Seit 39 Min.