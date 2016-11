SWR 22:00 bis 23:30 Krimi Tatort Bitteres Brot D 2004 Stereo Untertitel 16:9 Merken Lisbeth Kemmerlang ist die Tochter von Eberhard Kemmerlang. Gemeinsam mit ihrer Schwester Johanna ist es ihr gelungen, den gewalttätigen Vater für sechs Jahre ins Gefängnis zu bringen. Das Strafmaß war hart und gerecht: Der Vater hatte die beiden Töchter sexuell missbraucht. Jetzt ist Kemmerlang frei und Lisbeth fürchtet, dass die Vergangenheit sie wieder einholt. Aber bevor es zum Eklat kommen kann, ist Lisbeth tot. Sie wird in der Backstube der Bäckerei aufgefunden, und alles deutet darauf hin, dass es sich um ein gewaltsames Verbrechen handelt. Es finden sich männliche Fußabdrücke im Mehlstaub, der innere Türgriff in dem begehbaren Backofen war vorher abgeschraubt worden. Lisbeth konnte sich nicht befreien und als der Backofen in der Nacht seine Temperatur hochfuhr, kam jede Hilfe zu spät. Sofort fällt der Verdacht auf den entlassenen Kemmerlang. Klara Blum prüft sein Alibi auf Herz und Nieren, zumal die jüngere Schwester Johanna ihn sofort mit ihrem Tatvorwurf belastet. Aber Kemmerlang, der inzwischen in einer Großbäckerei untergekommen ist, hat ein sattelfestes Alibi. Doch dann wird ein Plastikbeutel mit dem abmontierten Türgriff unweit des Tatorts gefunden. Darin befindet sich ein paar Männerschuhe, das unzweifelhaft dem seine Unschuld beteuernden Kemmerlang zugeordnet wird. Klara hat nun einen Hauptverdächtigen. Aber etwas irritiert sie an der schnellen Lösung. Die belastenden Indizien wirken, als ob sie gezielt vorbereitet wurden. Jemand scheint ein berechtigtes Interesse zu haben, Kemmerlang zu belasten. Auch wenn es Klara zuerst nicht wahrhaben will: Es gibt nur eine Person, die dafür in Frage kommt, und die ist Johanna. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eva Mattes (Hauptkommissarin Klara Blum) Ulrich Gebauer (Eberhard Kemmerlang) Julia Jentsch (Johanna Kemmerlang) Lena Stolze (Sabine Kemmerlang) Sebastian Bezzel (Kai Perlmann) Martin Huber (Spusi Feineis) Justine Hauer (Annika Beck) Originaltitel: Tatort Regie: Jürgen Bretzinger Drehbuch: Dorothee Schön Kamera: Hans-Jörg Allgeier Musik: Markus Lonardoni