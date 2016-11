SWR 21:00 bis 21:45 Reportage Drama Lehrling Aller Anfang ist schwer D 2016 2016-11-09 04:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Manchmal wissen sie nicht, ob es weitergeht mit ihrem Geschäft und dem Handwerk, für das es jeweils steht, denn es fehlt der Nachwuchs. Metzger Stefan Tix aus Prüm in der Eifel, Bäckermeister Werner Licht von der Mosel, Sattler Erwin Schuchardt aus Ettlingen: Sie alle haben dasselbe Problem, sie finden kaum mehr Lehrlinge. Wer will schon um drei Uhr aufstehen, um in einer heißen Backstube zu stehen, wer bei einer Schlachtung Schweineblut und Gedärme auffangen oder acht Stunden lang Leder zuschneiden? Klassische Lehrberufe sind nicht mehr attraktiv, so scheint es. Diese Betriebe versuchen dennoch, Lehrlinge zu bekommen, auszubilden und dann auch als Mitarbeiter zu halten. Wird das den drei Meistern gelingen? Werden Ausbilder und Lehrlinge miteinander zurechtkommen? Die SWR Autoren Gudrun Thoma und Sebastian Schütz haben die Handwerksbetriebe ein Jahr lang mit der Kamera besucht und zahlreiche junge Leute kennengelernt, die eine Lehre angefangen, aber auch wieder abgebrochen haben. So gab es viele Neustarts, aber auch Zweifel - bei Meister wie Lehrlingen - tapferes Durchhalten, Schummeleien bei der Biografie und kleine Fluchten zu beobachten. In Teil 1 starten die ersten Auszubildenden in ihr neues Leben im Handwerksbetrieb. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Drama Lehrling