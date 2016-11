SWR 17:05 bis 18:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch - Was meinen Sie? / Gute Reise: Landschaftsbild Baunach / Tagesthema: Tierarztsprechstunde / Staunen im Südwesten: Hausnummern-Chaos / Abenteuer Haushalt - Der Haushalts-Tipp: LED-Lampen / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Daheim im Südwesten - damals und heute Taxi Europa D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Tagesgespräch - Was meinen Sie? Zuschauermeinungen zu aktuellen Themen werden live am Telefon abgefragt. Gute Reise: Landschaftsbild Baunach Grade mal etwas über 50 Kilometer lang ist sie, die Baunach, ein Nebenfluss des Mains im bayerischen Oberfranken. Um sie herum: viel Auenlandschaft, zum Teil sogar unter Naturschutz. Und wie toll man da ein paar Tage ausspannen kann, zeigen wir Ihnen jetzt. Wir sehen Schlösser und Burgen und was man nicht mehr sehen kann, wird sehend gemacht: mit einer App. Und das Beste: ein Schäferhotel mitten in den Haßbergen. r Tagesthema: Tierarztsprechstunde Mit Dr. Joachim Willuhn, Tierarzt aus Gaggenau Die Tel.Nr. um Fragen zu stellen lautet: 0180-229-1545 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Staunen im Südwesten: Hausnummern-Chaos Hausnummern brauchen Ordnung in Deutschland. Auf der einen Straßenseite gerade, auf der anderen ungerade, am besten aufsteigend stadtauswärts. Aber Vorsicht: In kleinen Dörfern und Weilern ist das oft nicht der Fall. Da gibt es noch das alte Hausnummernsystem, vergeben in der Reihenfolge der Erbauung der Häuser. Die Gemeinde Rosenberg im Ostalbkreis will das jetzt in ihren Teilorten ändern. Es gibt aber Widerstand, fast eine Revolution! Abenteuer Haushalt Der Haushalts-Tipp: LED-Lampen Mit Martina Schäfer, Hauswirtschaftliche Fachberaterin aus Ostrach Sie sind das Leuchtmittel der Zukunft, sparen Strom und Geld: LED-Leuchtmittel. Doch die richtige Leuchte zu finden, ist nicht immer leicht. Zu viel Auswahl, zu viele verwirrende Angaben auf unterschiedlichsten Verpackungen. Haushaltsexpertin Martina Schäfer klärt auf. Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Daheim im Südwesten - damals und heute Taxi Europa Mit Vera Rudolph, SWR Volontärin Zerbricht die EU? Wie ist die Stimmung in Paris, Athen, Sofia, Warschau, Madrid? SWRinfo Autorin Vera Rudolph hat den Versuch unternommen, die Stimmung zu Eurpoa auf nächtlichen Taxifahrten durch diese fünf europäischen Metropolen herauszufinden. Bei Kaffee oder Tee erzählt sie live von diesem Abenteuer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martin Seidler Gäste: Gäste: Dr. Joachim Willuhn (Tierarzt aus Gaggenau), Martina Schäfer (Hauswirtschaftliche Fachberaterin aus Ostrach), Vera Rudolph (SWR Volontärin) Originaltitel: Kaffee oder Tee