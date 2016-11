SWR 07:20 bis 07:30 Bildungsprogramm Unterwegs mit ... der Feuerwehr D 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Sie löschen Brände, springen in reißende Fluten und klettern auf Hochhäuser, um Menschenleben zu retten: Feuerwehrmänner scheuen keine Risiken. Täglich droht der Ernstfall. Wenn die Sirene heult, dann muss es schnell gehen. Auf jede Minute kommt es dann an. Jeder Handgriff muss sitzen. Lange Zeit haben die Männer von der Berufsfeuerwehr nicht, denn bei einem Brand geht es häufig um Leben und Tod. Warum aber brennt etwas, was ist Feuer und wie kann es gelöscht werden? Die beiden Feuerwehrschüler Christoph und Florian lernen bei der Münchner Berufsfeuerwehr alles rund um das Feuer. Beide haben schon einen handwerklichen Beruf erlernt und werden nun ganz speziell ausgebildet. Zunächst löschen sie nur verschiedene Übungsbrände und lernen die Chemie eines Brandes kennen. Doch am Ende ihrer Ausbildung kommt es zum Ernstfall: Häuser brennen. Doch die beiden Feuerwehrmänner löschen nicht nur Feuer, sie können noch mehr. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Unterwegs mit...