tagesschau24 23:30 bis 00:15 Magazin Kontrovers Zugunglück Bad Aibling: Prozess gegen Fahrdienstleiter beginnt / Inklusion: Schule schließt Diabetiker-Kind aus / Die Story: Frauenhäuser: Wenn Opfer keine Hilfe finden / Parteitag der Grünen: Strategiespiele bei der Öko-Partei / Nachschlag: Was sonst noch geschah ... D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Zugunglück in Bad Aibling: Der Prozess gegen Fahrdienstleiter beginnt. 12 Menschen starben, fast 90 Zuginsassen wurden teils lebensgefährlich verletzt. Das Bahnunglück vom 9. Februar 2016 ist eines der schlimmsten in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Staatsanwaltschaft geht von menschlichem Versagen aus. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrdienstleiter vorschriftswidrig Spiele auf seinem Handy gespielt hatte. Am Donnerstag beginnt vor dem Landgericht Traunstein der Prozess gegen diesen Mann. Inklusion: Schule schließt Diabetiker-Kind aus. Die achtjährige Julie ist zuckerkrank, hat Diabetes Typ 1. Sie ging gerne zur Schule - bis vor wenigen Wochen. Denn da übernahm eine neue Lehrerin die Klasse und weigerte sich, Julie zu betreuen. Faktisch bedeutete das für Julie, dass sie die Schule verlassen musste. Seitdem wird sie zuhause unterrichtet.. Das Mädchen ist traurig, die Eltern enttäuscht. Ausgeschlossen wegen Krankheit! Kann das wirklich sein? Die Story: Frauenhäuser - Wenn Opfer keine Hilfe finden Laut Statistik widerfährt jeder vierten Frau in ihrem Leben häusliche Gewalt. In Frauenhäusern sollen diese Frauen Zuflucht finden. Doch, weil es nicht genügend Plätze gibt, muss in Bayern jede zweite Frau auf der Suche nach Schutz abgewiesen werden. Die Häuser bräuchten dringend mehr Geld, um mehr Frauen besser helfen zu können. "Kontrovers" hat über Wochen hinweg in einem Frauenhaus den Alltag von Frauen zwischen Hoffnung und Krisen begleitet. Parteitag der Grünen: Strategiespiele bei der Öko-Partei Auf jeden Fall muss es dieses Mal besser laufen als vor der letzten Bundestagswahl. Darin sind sich alle Spitzen-Grünen einig. Aber wie? Und mit wem? Die vier Bewerber für das Spitzenduo bei den Grünen präsentieren sich in diesen Wochen der Basis, und am Wochenende soll bei der Delegiertenkonferenz der Wahlkampf eingeleitet werden. "Kontrovers" mit einem Stimmungsbild. Nachschlag: Was sonst noch geschah ... Nicht nur die großen Geschichten sind es wert, erzählt zu werden. Manchmal sind es auch die am Rande. Über verirrte und verwirrte Politiker, erstaunliche Auftritte und Fehltritte. Der Nachschlag mit den Highlights der Woche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ursula Heller Originaltitel: Kontrovers

