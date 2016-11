tagesschau24 19:15 bis 20:00 Magazin Markt Aktuelles Magazin für Wirtschaft und Verbraucher Marken- und No-Name-Produkte: beide gleich? / Handwerkertest: abkassiert bei der Dachreparatur? / Ferienhausärger: Stress mit Dreck / Wundermittel Vitamin D: nötig oder schädlich? / Würdenträger beschenkt: unzulässig oder erlaubt? / Das neue DVB-T2 HD: scharf, mobil, noch mehr Programme D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Ob in der Apotheke oder beim Discounter - in der dunklen Jahreszeit kaufen viele Deutsche das "Sonnenvitamin" D. Es soll unter anderem gegen Depressionen und Krebs helfen und das Herz und die Knochen schützen. Für die Pharmaindustrie ein Millionen-Geschäft - doch Experten warnen: Zu viel Vitamin D kann ältere Menschen schnell in Gefahr bringen. Vitamin D - nur überflüssig oder sogar schädlich? Markt will's wissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jo Hiller Originaltitel: Markt