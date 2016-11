Tele 5 01:00 bis 02:30 SciFi-Film Recreator USA 2012 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Drei junge Leute aus der Stadt unternehmen einen Campingausflug und wählen als Ziel eine einsame, dicht bewaldete Insel vor der nordamerikanischen Küste. Das Eiland ist jedoch nicht so unbewohnt wie erwartet, tatsächlich hat sich dort eben erst etwas äußerst Unschönes ereignet. Die Jugendlichen stellen fest, dass etwas nicht stimmt, als sie plötzlich auf maßstabsgetreue Klone von sich selber treffen. Ebenbilder, die mit ihnen kommunizieren, scherzen, das Lager teilen. Und sie aus dem Weg räumen, wenn ihnen nicht schnell etwas einfällt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Stella Maeve (Tracy Bernstein) Alexander Nifong (Craig Carlson) Jamal Mallory-McCree (Derek Johnson) John de Lancie (Dr. Frank Miller) Laura Moss (Elizabeth Miller) Curzon Dobell (Mr. Carlson) Kean Riley (Twin Driver) Originaltitel: Cloned: The Recreator Chronicles Regie: Gregory Orr Drehbuch: Gregory Orr Kamera: David Tumblety Musik: Jeff Carruthers, Rick Conrad Altersempfehlung: ab 16