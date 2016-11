RTL II 03:20 bis 04:10 Dokumentation Autopsie - Mysteriöse Todesfälle Überdosis / Todesursache unbekannt / Mord in Battle Creek D 2004 Stereo Live TV Merken Überdosis - Clinton, Indiana. Im örtlichen Krankenhaus kommt es immer wieder zu mysteriösen Todesfällen. Die Ermittler sind ahnungslos, warum Patienten, die sich auf dem Weg zur Besserung befanden, plötzlich an Herzversagen sterben. Als die Mordkommission herausfindet, dass alle Patienten eine ungewöhnlich hohe Dosis an Kaliumchlorid im Körper aufweisen, kommen die Ermittlungen wieder ins Rollen. Ist es das Werk eines unheimlichen Serienkillers? Todesursache unbekannt - Warren Horinek meldet sich verzweifelt bei der Polizei: Seine Frau hat sich gerade selbst erschossen. Als die Gerichtsmediziner die Leiche der Toten untersuchen, finden sie keinerlei Schmauchspuren. Um gewisse Klarheit zu schaffen, ordnen die Ermittler eine Blutspritzeranalyse an. Handelt es sich wirklich um einen Selbstmord? Mord in Battle Creek - Ein alter Mann wird in seinem Haus tot aufgefunden. Anfangs deutet alles auf einen Raubmord hin, denn es war bekannt, dass der alte Herr immer größere Beträge zu Hause hatte. Bei der Hausdurchsuchung findet die Spurensicherung keinerlei Hinweise. Als aber eine junge Nachbarin, die sich um den alten Mann kümmerte, versucht hat mit dessen Kreditkarte Geld abzuheben, sehen die Ermittler eine Chance zur Aufklärung des mysteriösen Todesfalls... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Autopsie - Mysteriöse Todesfälle