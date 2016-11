RTL II 23:15 bis 00:15 Dokumentation Autopsie Spezial: Die letzten Stunden von Michael Hutchence GB 2014 2016-11-09 01:55 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken In den 90er-Jahren zählte Michael Hutchence zu den populärsten Rockstars der Welt. Mit seiner Band INXS feierte der 1960 in Sydney geborene Sänger internationale Erfolge. Am 22. November 1997 - kurz nach der Veröffentlichung eines neuen Albums - wird Hutchence tot in seinem Hotelzimmer im Ritz-Carlton-Hotel in Sydney aufgefunden. Offiziell wird von einem Selbstmord gesprochen, endgültig aufgeklärt wurde der Fall aber nie. Der bekannte forensische Pathologe Dr. Richard Shepherd nimmt die Untersuchung neu auf. Mit Hilfe des Pathologen Derrick Hand und der Psychologin Anjula Mutanda versucht er, die wahren Umstände des Todes des australischen Rockstars zu klären. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Autopsy: The Last Hours Of...

